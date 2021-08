Tóquio2020. Sandra Sanchéz e Steven da Costa primeiros campeões de karaté

A espanhola Sandra Sánchez, em kata, e o francês Steven da Costa, em -67 kg, são os primeiros campeões olímpicos da história do karaté, modalidade inscrita no programa dos Jogos de Tóquio2020, mas que não figurará em Paris2024.