Tóquio2020. Seleção de andebol conhece adversários a 1 de abril

Portugal alcançou o inédito apuramento para Tóquio2020 ao ganhar por 29-28 à vice-campeã olímpica França, na derradeira jornada do torneio de qualificação, em Montpellier, com um golo nos últimos segundos do jogo marcado pelo central Rui Silva.



A primeira fase do torneio, com início em 24 de julho, será disputada por dois grupos de seis seleções, que jogarão entre si. As quatro melhor posicionadas de cada um dos grupos avançam para a fase a eliminar (quartos de final).



A partir dos quartos de final o torneio é a eliminar e os jogos das medalhas, entre os vencedores das meias-finais (ouro e prata) e os derrotados da mesma fase (bronze e 4.º lugar) serão disputados em 7 de agosto. Todos os jogos serão disputados no pavilhão Yoyogi, em Tóquio.



A seleção nacional evita, para já, a Alemanha, que está inserida no mesmo pote 3, que é uma seleção que foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016 e que derrotou o conjunto luso por 29-27 na disputa pelo quinto lugar no Europeu2020.



Os restantes potes são constituídos da seguinte forma: Dinamarca – campeã olímpica e mundial -, e Noruega (pote 1), França – vice-campeã olímpica - e Suécia (2), Brasil e o anfitrião Japão (4), Espanha e Egito (5) e Argentina e Bahrein (6).



O sorteio começa pelo pote 6, para a posição seis de cada um dos dois grupos, seguido do pote 5, 3, 2 e pote 1. Em seguida, o anfitrião Japão terá a prerrogativa de escolher o grupo na posição 4 e o Brasil ficará com a outra colocação.



A cerimónia do sorteio decorre em 1 de abril, na sede da Federação Internacional de Andebol (IHF), em Basileia, na Suíça, e terá início às 10h00 locais (9h00 em Lisboa).