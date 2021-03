Tóquio2020. Seleção de andebol em contraciclo com cultura do país

”, sublinhou à agência Lusa Miguel Laranjeiro.O feito alcançado no domingo proporcionará a estreia olímpica competitiva das principais modalidades coletivas nacionais de pavilhão em Tóquio2020, após quatro presenças em futebol, uma no polo aquático e uma num torneio de demonstração de hóquei em patins.”, vincou.Miguel Laranjeiro pede um “envolvimento das autoridades públicas” para diluir um “olhar menos atento às modalidades”, que tem sido exponenciado pelos melhores registos de sempre da seleção de andebol, com o sexto lugar no Euro2020 e o 10.º no Mundial2021.”, notou.





Um objetivo bem definido







Empossado em junho de 2016 para suceder a Ulisses Pereira, o presidente da FAP priorizou o progresso da modalidade no país a partir do “aproveitamento do trabalho realizado para trás”, articulado com um “ambiente de acalmia entre todos os agentes”.“Este sucesso é permitido pelo facto de o nosso ecossistema estar focado nos mesmos princípios, haver jovens de grande valor e um trabalho de proximidade com eles ao nível de seleções regionais e nacionais. Depois, temos atletas de eleição e muitos deles estão noutros países. É um trabalho com muitos anos e diversas pessoas envolvidas”, frisou.Miguel Laranjeiro destaca ainda a aposta numa “equipa técnica alargada”, cujo trabalho “tem sido notável”, e o papel dos “clubes de primeira linha”, ao “elevarem o andebol nacional” com uma postura “muito empenhada e focada nas competições europeias”.”, sugeriu.Os resultados recentes atraíram maior atenção mediática, visível nas horas seguintes ao triunfo decisivo de domingo sobre a França (29-28), que devolveu sorrisos aos ‘heróis do mar’, duas semanas depois da morte do guarda-redes Alfredo Quintana, aos 32 anos.”, sugeriu Miguel Laranjeiro, poucas horas após ter regressado de Montpellier.Face às diretrizes do documento estratégico federativo "Rumo 2028", Portugal antecipou em dois ciclos olímpicos a concretização de um “objetivo de risco”, ladeado pela missão constante das seleções seniores em entrar nas fases finais das principais competições.”, apontou.O conjunto masculino de Paulo Jorge Pereira tem a vaga encaminhada para o Euro2022, enquanto as pupilas de Ulisses Miguel Pereira vão lutar em abril por uma inédita entrada no Mundial2021, à distância de um "play-off" de duas mãos com uma equipa europeia.”, concluiu Miguel Laranjeiro.