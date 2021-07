Tóquio2020: Seleção portuguesa reduz pré-convocatória com saída de André José

O selecionador Paulo Jorge Pereira abdicou do jovem central, de 20 anos, natural de Tavira, reduzindo o lote de convocados para 19, decidindo na sexta-feira os 15 que viajam para a capital japonesa, dos quais 14 podem ser utilizados na estreia lusa em competições coletivas de pavilhão em Jogos Olímpicos.



A equipa das ‘quinas’ está a cumprir um terceiro estágio na Nazaré, até sexta-feira, véspera de viajar para Tóquio.



“Vamos continuar a trabalhar os aspetos físicos que ainda não estão terminados e esta semana é decisiva para fechar o grupo que vai viajar", declarou o selecionador, Paulo José Pereira, citado pela Federação de Andebol de Portugal (FAP).



O grupo que tem em mãos é "o que tem acompanhado sempre, no Europeu, Mundial e no torneio pré-olímpico", e, a partir de agora, "vão ser definidos os atletas que melhor estão" para os Jogos, pedindo que não surjam lesões.



Em Tóquio, e além do 'jet lag', há a acautelar também "a humidade e temperatura", acrescentou.



No Grupo B do torneio olímpico de andebol masculino, a seleção portuguesa vai defrontar Egito (24 de julho), Bahrain (26), Suécia (28), Dinamarca (30) e Japão (01 de agosto).



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados entre 23 de julho e 08 de agosto, depois do adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19.



Lista dos 19 pré-convocados:



- Guarda-redes: Humberto Gomes (Póvoa AC), Gustavo Capdeville (Benfica) e Manuel Gaspar (Sporting).



- Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Tremblay HB, Fra).



- Laterais: Alexandre Cavalcanti (HBC Nantes, Fra), André Gomes (FC Porto), Fábio Magalhães (FC Porto), Gilberto Duarte (Montpellier, Fra), Diogo Silva (FC Porto) e João Ferraz (HSC Suhr Aarau, Sui).



- Centrais: Miguel Martins (FC Porto) e Rui Silva (FC Porto).



- Pivôs: Alexis Borges (Montpellier, Fra), Daymaro Salina (FC Porto), Luís Frade (FC Barcelona, Esp) e Victor Iturriza (FC Porto).