Tóquio2020: Selecionador de andebol divulga lista com 20 pré-convocados

Da lista de 20 jogadores divulgada pelo selecionador Paulo Pereira, cinco serão descartados para Tóquio2020 e mesmo um dos 15 eleitos para a deslocação ao Japão só poderá ser utilizado em caso de lesão impeditiva de um colega.



"Convocámos 20 atletas, dos quais 15 serão selecionados para viajar para Tóquio, no dia 17 de julho. Existem alguns critérios para essa seleção e os atletas já estão informados sobre os mesmos", esclareceu Paulo Pereira.



De entre os ausentes estão o lateral Bélone Moreira (Benfica), o guarda-redes Miguel Espinha (CB Huesca, Espanha) e o ponta Sérgio Barros (SCM Timisoara, Roménia) que integraram a última convocatória para os encontros de qualificação para o Europeu2022.



"Iremos começar a trabalhar hoje, com sete sessões de treino programadas até ao jogo, neste momento os fatores físicos são os mais importantes e, naturalmente, não serão prioritárias as questões táticas -- espero ter os atletas fatigados para esse jogo", disse.



Paulo Pereira acrescentou que ao longo da semana irá "incluir alguns conteúdos táticos de forma gradual", isto contando que, tal como programado, "os atletas tenham feito o trabalho de casa".



"Vamo-nos preocupar muito mais connosco, a começar pelos aspetos físicos, do que com o Brasil -- tentaremos recorrer ao nosso jogo básico", disse ainda Paulo Pereira.



Após o jogo com o Brasil, a seleção nacional retomará o trabalho de preparação para Tóquio2020 em 05 de julho e, nessa semana, terão lugar dois encontros particulares, com Espanha, em 08 de julho, em Caminha, e em 10 de julho, em Vigo.



Portugal terá ainda um terceiro estágio na Nazaré, com a divulgação dos 15 atletas finais, em 16 de julho, e no dia a seguir partirá para Tóquio, onde participará, pela primeira vez na sua história, nos Jogos Olímpicos.



Portugal integra o Grupo B da ronda preliminar do torneio olímpico e irá defrontar as seleções do Egito (24 de julho), Bahrain (26), Suécia (28), Dinamarca (30) e Japão (01 de agosto).







Lista dos 20 convocados de Paulo Pereira:



- Guarda-redes: Humberto Gomes (Póvoa AC), Gustavo Capdeville (Benfica) e Manuel Gaspar (Sporting).



- Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Tremblay HB, Fra).



- Laterais: Alexandre Cavalcanti (HBC Nantes, Fra), André Gomes (FC Porto), Fábio Magalhães (FC Porto), Gilberto Duarte (Montpellier, Fra), Diogo Silva (FC Porto) e João Ferraz (HSC Suhr Aarau, Sui).



- Centrais: Miguel Martins (FC Porto), Rui Silva (FC Porto) e André José (ABC).



- Pivôs: Alexis Borges (Montpellier, Fra), Daymaro Salina (FC Porto), Luís Frade (FC Barcelona, Esp) e Victor Iturriza (FC Porto).