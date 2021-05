Tóquio2020. Selecionador de surf acredita que vai "engordar" equipa

”, afirmou David Raimundo aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Surf (FPS).A presença portuguesa na estreia olímpica do surf em Tóquio2020, a decorrer de 23 de julho a 8 de agosto, está assegurada por Frederico Morais, mas David Raimundo acredita que o excelente momento de forma dos atletas lusos possa fazer aumentar o número de presenças no Japão.A convicção do selecionador é suportada pelos resultados recentes, como a vitória de Vasco Ribeiro numa etapa do circuito de qualificação da World Surf League, e pelo facto de as principais potências do surf mundial já terem praticamente assegurado as vagas disponíveis.A seleção lusa para atacar as ondas de La Bocana e El Sulzal é composta por Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Miguel Blanco, Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins Sequeira e Carolina Mendes.”, disse o presidente da FPS, João Aranha.

O Campeonato do Mundo de Nações, que se realiza em El Salvador, entre 26 de maio e 6 de junho, atribui 12 vagas (sete mulheres e cinco homens) para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.