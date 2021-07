Tóquio2020. Suíça limpa medalhas no "cross country" feminino de ciclismo

A seleção helvética, que apenas tinha conseguido conquistar uma medalha nesta disciplina, a prata de Barbara Blatter em Sydney2000, dominou por completo a prova no percurso de Izu, com Jolanda Neff a triunfar, ao concluir em 1:15:46 horas os 20,55 quilómetros.



Na segunda posição chegou Sina Frei, a 1.11 minutos da compatriota, seguida de Linda Indergand, a 1.19, com a sueca Jenny Rissveds, campeã no Rio2016, a ser apenas 14.ª, a 5.42.



Esta foi a primeira vez que a Suíça conseguiu os três lugares do pódio desde 1936, quando três ginastas suíços conquistaram os três primeiros lugares no exercício do solo.



Nunca nesta modalidade, que entrou para o programa olímpico em Atlanta1996, um país tinha conseguido colocar três atletas nos três lugares do pódio, quer no setor masculino, quer no feminino.



Na segunda-feira, Pidcock isolou-se nas três últimas voltas, para terminar os 28,25 quilómetros em 1:25.14 horas, com o suíço Mathias Flueckiger a ser segundo, a 20 segundos, e o espanhol David Valero Serrano a ser terceiro classificado, a 34.



O suíço Nino Schurter foi quarto classificado e falhou a quarta medalha olímpica consecutiva, depois do ouro no Rio2016, a prata em Londres2012 e o bronze em Pequim2008.