Tóquio2020. Teresa Portela apura-se para o K1 200 metros dos Jogos

Teresa Portela, que tinha assegurado a vaga lusa na distância, nos Mundiais de 2019, em Szeged, na Hungria, onde foi oitava, vai estar pela quarta vez nos Jogos Olímpicos, depois das presenças em Pequim2008, Londres2012 e Rio2016.



A canoísta do Benfica, de 33 anos, venceu esta sexta-feira a seletiva, em 42,158 segundos, impondo-se a Francisca Laia (CD Os Patos) e Joana Vasconcelos, que ficaram a 0,120 e 0,490 segundos, respetivamente.



“Estou muito feliz”, revelou Teresa Portela, citada pela Federação Portuguesa de Canoagem, lamentando a “espera horrorosa” pela confirmação da vaga olímpica: “Qualifiquei em agosto de 2019 e toda a gente achava que a Teresa ia aos Jogos Olímpicos, mas só que não estava, porque, na verdade, é uma vaga para o país”.



Nas três anteriores presenças olímpicas, Teresa Portela tem como melhor resultado o sexto lugar em K4 500 metros, em Londres2012, quando foi oitava em K1 200 metros e 11.ª em K1 500 metros, distância em que terminou nos 14.º e 11.º lugares em Pequim2008 e no Rio2016, respetivamente.



“Estes últimos dias foram um stress, pois não sabia o que ia acontecer e só pensava se iria, ou não, qualificar-me”, referiu Teresa Portela, realçando a justiça nesta confirmação: “Acreditava que tinha feito a parte mais difícil, que foi garantir a vaga no Mundial. Acho que, também por isso, mereço esta vaga para Tóquio2020”.