Torjussen e Yigit vencem Internacionais de Portugal

Torjussen, 165.º do ranking mundial, levou a melhor na final sobre o dinamarquês Viktor Kauffmann, 233.º, por 21-13, 16-21 e 21-18.Em singulares femininos, Yigit, 70.ª da hierarquia global e sexta pré-designada, bateu uma compatriota que veio do torneio de qualificação na final, Ozge Bayrak (236.ª), por claros 21-9 e 21-12.Nos torneios de pares, impuseram-se os franceses Julien Maio e William Villeger (masculinos), as turcas Bengisu Ercetin e Nazlican Inci (femininos) e os dinamarqueses Andreas Sondergaard e Iben Bergstein (mistos).Os 58.º Internacionais de Portugal decorreram no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, tendo o português Bernardo Atilano, eliminado na primeira ronda, como primeiro pré-designado em masculinos, como 89.º jogador mundial.