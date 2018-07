Tour: Alaphilippe vence pela segunda vez e Thomas segue na liderança

Lusa Comentários 24 Jul, 2018, 16:33 | Outras Modalidades

Alaphilippe cortou isolado a meta em Bagnères-de-Luchon, colocada 218 quilómetros após a partida em Carcassone, gastando 5:13.22 horas, menos 15 segundos do que o espanhol Gorka Izaguirre (Barhain-Merida) e do que o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott).



Numa etapa que chegou a estar interrompida após um protesto de agricultores, Thomas manteve 1.39 minutos de avanço sobre o britânico Chris Froome (Sky) e 1.50 sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb).



Na quarta-feira disputa-se a 17.ª etapa, de apenas 65 quilómetros, entre Bagnères-de-Luchon e Saint-Lary-Soulan, mas com duas contagens de montanha de primeira categoria e uma de categoria especial, coincidente com a meta.