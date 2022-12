Tour de 2024 começa pela primeira vem em Itália, com partida em Florença

"O Tour partiu de todos os países que fazem fronteira com a França. Até já partiu seis vezes dos Países Baixos, que não têm fronteira connosco, porém nunca começou em Itália. Há uma espécie de incongruência que vai desaparecer", justificou o diretor da prova, Christian Prudhomme.



Ao todo, vão ser três as tiradas em Itália para lançar uma edição que, devido aos Jogos Olímpicos Paris2024, vai terminar, excecionalmente, em Nice, em vez dos tradicionais Campos Elísios, na capital.



A primeira etapa vai ligar Florença a Rimini, a segunda Cesenatico a Bolonha e a terceira Plaisance a Turim: a quarta, a definir, deve partir igualmente em Itália e terminar em França.



Será igualmente o terceiro ano consecutivo em que a competição principia no estrangeiro e a 26.ª em 111 edições, depois de Copenhaga este ano e Bilbau em 2023.



A inclusão de Itália no Tour, algo que esteve para acontecer várias vezes, mas não se consumou, permite celebrar o centenário da primeira vitória transalpina na 'grand boucle', nomeadamente Ottavio Tottecchia, em 1924.



No início do mês foi comunicado que o Tour vai terminar em Nice, uma exceção em ano olímpico: o tradicional sprint nos Campos Elísios será substituído por contrarrelógio, algo que não se vê desde 1989, quando o francês Laurent Fignon perdeu a camisola amarela para o norte-americano Greg Lemond por apenas oito segundos, a mais curta distância final na prova.



Devido aos Jogos Olímpicos Paris2024, o início da prova vai começar mais cedo, decorrendo entre 29 de junho a 21 de julho.