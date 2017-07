Tour de France: Kittel vence segunda etapa e Thomas segue de amarelo

Lusa 02 Jul, 2017, 16:26 / atualizado em 02 Jul, 2017, 16:42 | Outras Modalidades

Kittel, cronometrado em 4:37.06 horas, bateu no esforço final o francês Arnaud Démare (FDJ) e o alemão André Greipel (Lotto Soudal), respetivamente segundo e terceiro, com o mesmo tempo do vencedor.

O britânico Geraint Thomas (Sky), vencedor do contrarrelógio de abertura, chegou integrado no pelotão e manteve a camisola amarela, símbolo da liderança, num dia marcado por quedas do britânico Chris Froome (Sky), triplo vencedor do Tour (2013, 2015 e 2016), e do francês Romain Bardet (AG2R La Mondiale).