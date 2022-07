Tour. Dois ciclistas positivos à covid-19

“Todos os corredores a participar na Volta a França foram testados na noite de 17 de julho, na véspera do dia de descanso. Todos os testes foram negativos, à exceção de dois ciclistas para os quais é necessária uma avaliação biológica complementar. Os dois corredores em questão não constam do 'top 20' da classificação geral da prova”, indica a federação internacional, em comunicado.



A UCI detalha que, apesar dos dois ciclistas estarem “completamente assintomáticos, foram implementadas medidas de segurança (o isolamento de ambos) para proteger os outros participantes” na prova francesa.



“A decisão final sobre a participação de ambos no que resta da corrida será tomada amanhã de manhã (terça-feira) de uma forma colegial pelas partes envolvidas (o médico de covid-19 do evento, os médicos das equipas e o diretor médico da UCI)”, esclarece a nota.



A UCI já autorizou o polaco Rafal Majka, colega do atual bicampeão do Tour Tadej Pogacar, a continuar em prova apesar de um teste positivo à covid-19, por apresentar “um risco muito baixo de infetividade”.



Em sentido inverso, a federação internacional afastou o francês Guillaume Martin (Cofidis), numa decisão “tomada colegialmente pelo médico da equipa, o médico covid-19 da corrida e o diretor médico da UCI, com base nos elementos clínicos disponíveis”.



A notícia dos dois casos positivos surge um dia depois de o ciclista dinamarquês Magnus Cort (EF Education-EasyPost), vencedor da 10.ª etapa e um dos grandes protagonistas da 109.ª Volta a França, e do australiano Simon Clarke (Israel-Premier Tech), vencedor da quinta tirada, terem abandonado o Tour por estarem infetados com o coronavírus.



Cort e Clarke juntaram-se na lista de "baixas" por covid-19 aos franceses Warren Barguil (Arkéa Samsic), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) e Guillaume Martin (Cofidis), ao norueguês Vegard Stake Laengen e ao neozelandês George Bennett, ambos da UAE Emirates, e ao australiano Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco).



Na primeira bateria de testes à covid-19, realizada em 10 de julho, na véspera do segundo dia de descanso, não houve qualquer positivo.



A 109.ª Volta a França, que é liderada pelo dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), começou em 01 de julho, em Copenhaga, na Dinamarca, e termina em 24 de julho, em Paris.