Tour Down Under cancelado devido à pandemia

“O Tour Down Under é uma prova muito querida no mundo do ciclismo e no calendário desportivo australiano, e sabemos quão importante é este evento para as pessoas da Austrália do Sul. Por esse motivo, tudo fizemos para conseguir organizá-lo, mas, infelizmente, no final, a sua componente internacional, com mais de 400 pessoas a integrar as equipas internacionais, tornou-se um obstáculo difícil de superar”, concedeu a organização da corrida australiana.



Em comunicado, os organizadores admitem que “as complexidades e os riscos, incluindo quarentenas e encerramento de fronteiras internacionais” tornaram-se demasiado pesados para algumas equipas, “que enfrentaram uma época de 2020 stressante, desafiante e comprimida, que acabou mais tarde do que é normal”.



A prova australiana, a primeira do calendário WorldTour a disputar-se em cada época, iria para a estrada em 19 de janeiro. Também a Cadel Evans Great Ocean Road Race, agendada para 31 de janeiro, foi cancelada.



A Austrália tem em vigor uma quarentena obrigatória de 14 dias na chegada aos país, o que levou várias equipas do WorldTour, o primeiro escalão do ciclismo mundial, a recusarem viajar para participar naquelas provas.



A organização mostrou-se ainda determinada a regressar em 2022 e a abrir novamente o calendário da União Ciclista Internacional.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 45,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.