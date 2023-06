Tour. Froome fora das escolhas da Israel-Premier Tech

Froome, de 38 anos, vencedor da corrida em 2013, 2015, 2016 e 2017, ficou fora dos eleitos, depois de ter cumprido um estágio em altitude tendo em vista a presença no Tour, após ter recuperado de uma lesão num tendão.", lamentou o britânico, em declarações reproduzidas pelo site GCN, anunciando a intenção de "voltar ao Tour em 2024".Froome, desde o acidente sofrido no Critério do Dauphiné em 2019, quando fraturou um fémur, o cotovelo direito e várias costelas, nunca mais retomou o nível competitivo anterior.O britânico conta 10 presenças no Tour, com um 133.º posto em 2021 e a desistência no ano passado, devido ao diagnóstico de covid-19, depois do terceiro lugar no Alpe d'Huez, tendo subido ao pódio em duas ocasiões, com o segundo posto em 2012 e o terceiro em 2018, além das quatro vezes que venceu.Este ano protagonizou uma temporada modesta, com presenças discretas no Tour Down Under, na Volta ao Ruanda, na Volta à Romandia e, mais recentemente, na La Route d’Occitanie.O diretor-desportivo da Isael-Premier Tech, Kjell Carlström, comentou aausência do britânico ao afirmar: “”.