Tour: Geoffrey Bouchard é o primeiro ciclista a abandonar devido à covid-19

Bouchard, de 30 anos, não se sentiu bem durante a sétima etapa e foi “submetido a um teste antigénio quando chegou ao hotel, que deu positivo”, tendo sido “imediatamente isolado do resto do grupo”, detalha a formação francesa, que tem como líder o australiano Ben O’Connor, quarto classificado na passada edição.



O trepador francês, vencedor da classificação da montanha no Giro2021 e na Vuelta2019, estava a estrear-se na ‘Grande Boucle’.



Este é o primeiro caso de covid-19 entre os ciclistas participantes no Tour, que arrancou em 01 de julho, em Copenhaga, na Dinamarca. No entanto, nos últimos dias, também a Quick-Step Alpha Vinyl registou diversos casos entre o seu ‘staff’, sendo obrigada a substituir três diretores desportivos.



Nas horas que antecederam o início da 109.ª edição, foram vários os corredores substituídos nos alinhamentos previstos das equipas devido a testes positivos.



O pelotão foi afetado por uma nova vaga de covid-19 nas semanas anteriores à Volta a França, o que obrigou, inclusive, a União Ciclista Internacional a rever os protocolos sanitários para o Tour.



A 109.ª edição da Volta a França prossegue hoje com a oitava etapa, uma ligação de 186,3 quilómetros entre Dole e Lausana, na Suíça.