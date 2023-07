Tour: Jonas Vingegaard recebido por dezenas de milhares em Copenhaga

“Se alguém me dissesse há cinco anos que estaria aqui, não acreditaria”, admitiu o dinamarquês, de poucas palavras, perante uma multidão eufórica.



Dezenas de milhares gritaram pelo seu nome na praça em frente à câmara de Copenhaga pelo segundo ano seguido, uma vez que Vingegaard é o primeiro dinamarquês a vencer o Tour desde Bjarne Riis em 1996.



O ciclista de 26 anos, natural da vila de Hillerslev, admitiu que é ainda “difícil compreender” que venceu duas vezes seguidas a maior corrida do mundo.



A primeira-ministra declarou-se “grande fã” do corredor, que considera ter conquistado “os corações de todos os dinamarqueses”, que estão “muito orgulhosos” dos seus feitos.



Vingegaard terminou domingo a 110.ª Volta a França com 07.29 minutos de vantagem sobre o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), que o tinha batido na edição de 2021.