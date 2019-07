Tour: Jumbo-Visma domina Bruxelas e Teunissen chega a França vestido de amarelo

Lusa Comentários 07 Jul, 2019, 16:54 | Outras Modalidades

A equipa holandesa foi a única das 22 formações a conseguir baixar dos 29 minutos, fechando com um tempo de 28.57, que bate por 20 segundos a britânica INEOS, segunda, e em 21 a belga Deceuninck-QuickStep.



Depois de uma inesperada vitória ao 'sprint' na primeira etapa, em que planeava lançar o compatriota Dylan Groenewegen para a vitória, Teunissen sai de Bruxelas de liderança reforçada e vai entrar em França, na terceira tirada, com a camisola amarela vestida.



"Ouvimos que tínhamos sido os mais rápidos e isso deu-nos tanta moral. E já tínhamos muita por eu estar com a camisola amarela. Estávamos a 'voar', foi incrível. Não posso habituar-me a ganhar etapas no 'Tour', mas são duas em duas possíveis e sabe muito bem", explicou Teunissen, no final da etapa.



Para a equipa holandesa, é uma segunda vitória consecutiva no 'Tour', e a quarta em 'grandes voltas' em 2019, depois de dois contrarrelógios individuais do esloveno Primoz Roglic na Volta a Itália, que terminou em segundo da geral.



Mais importante do que o 'maillot jaune' de Teunissen é o tempo que o chefe de fila, o também holandês Steven Kruiswijk, ganhou aos rivais na luta pela geral final, uma vez que é agora terceiro, a 10 segundos da amarela e com pelo menos 20 segundos em relação a toda a concorrência, a começar pelos homens da INEOS, o britânico e vencedor em 2018 Geraint Thomas e o colombiano Egan Bernal.



Com um contrarrelógio em que perdeu 1.15 minutos, o desempenho da Movistar, de Nelson Oliveira, prejudicou tanto o colombiano Nairo Quintana como o espanhol e campeão do mundo Alejandro Valverde, já a mais de um minuto dos homens da Jumbo-Visma.



A pior prestação entre formações com candidatos à vitória final foi da AG2R La Mondiale, que deixa o seu chefe-de-fila, o francês Romain Bardet, a 1.29 da amarela, enquanto o também francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), o britânico Adam Yates (Mitchelton-Scott) e o dinamarquês Jakob Fuglsang (Astana) limitaram as perdas, entre os 42 e os 51 segundos.



A suíça Katusha-Alpecin, dirigida por José Azevedo, foi hoje quarta classificada, a 26 segundos, o que 'lançou' o luso José Gonçalves para o 'top 30', onde segue agora em 29.º, a 40 do camisola amarela.



Por outro lado, a UAE Emirates de Rui Costa desiludiu, com o português a seguir em 91.º, a 1.13 minutos, menos dois segundos do que Nelson Oliveira (Movistar), que é 100.º após um 'crono' fraco da equipa espanhola.



Na segunda-feira, a caravana da 'Grande Boucle' deixa a Bélgica a meio da terceira etapa, que liga Binche, ainda em solo belga, à cidade francesa de Épernay, numa ligação de 215 quilómetros com um traçado plano, ainda que tenha várias subidas nos últimos 30 quilómetros, deixando o final em aberto.