Tour. Nelson Oliveira estará pela sexta vez na "Grande Boucle"

Peça-chave nos conjuntos da formação espanhola nas grandes Voltas, o corredor de 33 anos regressa ao Tour após um ano de ausência – abdicou da presença na "Grande Boucle" devido aos Jogos Olímpicos Tóquio2020 – para apoiar o espanhol Enric Mas, o sexto classificado do ano passado e quinto em 2020.Esta será a 16.ª grande Volta de Nelson Oliveira, que tem no currículo três presenças no Giro e sete na Vuelta, onde ganhou uma etapa, em 2015.Ao lado do português na prova francesa estarão os espanhóis Carlos Verona, Imanol Erviti, Albert Torres e Gorka Izagirre, o norte-americano Matteo Jorgenson e o austríaco Gregor Mühlberger.Esta será a 40.ª participação consecutiva da formação espanhola na "Grande Boucle", cuja 109.ª edição arranca na sexta-feira em Copenhaga, na Dinamarca, e termina em 24 de julho, em Paris.