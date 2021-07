Tour: O’Connor vence no alto de Tignes e Pogacar reforça liderança da geral

O ciclista australiano Ben O’Connor (Ag2r-Citröen) conquistou hoje a nona etapa da Volta a França, no alto de Tignes, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a ir para o primeiro dia de descanso da prova de amarelo.