Tour. Pogacar perde Bennett devido à covid-19

Três dias depois de perder o norueguês Vegard Stake Laengen, também devido à covid-19, o bicampeão em título sofre novo revés com o positivo de Bennett, que reforçou a equipa esta temporada para ser um dos principais "gregários" do jovem esloveno na montanha.”, informou a UAE Emirates.Citado em comunicado, Adrian Rotunno, diretor médico da formação liderada por Tadej Pogacar, indicou que, tendo sido testado de imediato.O afastamento do neozelandês, oitavo classificado do Giro2018, acontece no mesmo dia que também o australiano Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) abandonou a 109.ª "Grande Boucle" por estar infetado com o coronavírus.Os casos ocorrem dois dias depois de todo o pelotão ter sido testado, na véspera do segundo dia de descanso, sem que, segundo a União Ciclista Internacional, tenha sido detetado qualquer positivo.Pogacar, de 23 anos, fica assim com apenas cinco companheiros para ajudá-lo a defender a amarela, quando ainda faltam disputar 11 etapas da 109.ª Volta a França, que termina em 24 de julho, em Paris.Esta terça-feira, o pelotão regressa à estrada na 10.ª etapa, uma ligação de 148,1 quilómetros entre Morzine e Megève.