Tour. Pogacar procura terceira vitória consecutiva

Na defesa do cetro conquistado nas duas edições anteriores, o esloveno de 23 anos vai fazer-se acompanhar do polaco Rafal Majka, vencedor da classificação da montanha do Tour em 2014 e 2016, do norte-americano Brandon McNulty, vice-campeão da Volta ao Algarve deste ano, do dinamarquês Mikkel Bjerg e do norueguês Vegard Stake Laengen.Além dos repetentes em relação à equipa do ano passado, "Pogi" poderá contar ainda com dois dos reforços para esta temporada, o sempre polémico espanhol Marc Soler e o neozelandês George Bennett, crónico candidato ao "top 10" em grandes Voltas, assim como com o experiente "sprinter" italiano Matteo Trentin, vencedor de três etapas na "Grande Boucle".”, explicou o diretor geral da UAE Emirates, Joxean Fernández "Matxín", citado em comunicado.De fora dos eleitos para acompanhar Pogacar estão o recém-sagrado campeão português de fundo João Almeida, o experiente Rui Costa e os irmãos Rui e Ivo Oliveira – os primeiros três estiveram na Volta a Itália.”, referiu o bicampeão, assumindo que não vai ser fácil subir pela terceira vez ao pódio final nos Campos Elísios com a amarela vestida.A 109.ª edição da Volta a França arranca na sexta-feira em Copenhaga, na Dinamarca, e termina em 24 de julho, em Paris.