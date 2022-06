Tour. Ruben Guerreiro quer ganhar

”, começou por dizer à agêrncia Lusa, depois de ter aterrado em Copenhaga, a capital dinamarquesa que na sexta-feira vai acolher o arranque da 109.ª edição.Após ter terminado no 18.º lugar na sua estreia na "Grande Boucle", no ano passado, o ciclista português da EF Education-EasyPost parece destinado a voos mais altos nesta edição, depois de ter vencido o Mont Ventoux Dénivelé Challenge, há duas semanas, e ter sido nono na geral do Critério do Dauphiné, dias antes.”, destacou, em entrevista à Lusa.No entanto, “como ambicioso” que é, o corredor de Pegões vai “”, nomeadamente Rigoberto Urán e Neilson Powless, que “também têm capacidade de fazer 'top 10' ou 'top 5', quem sabe pódio”.”, completou, antes de esclarecer: “”.A fasquia está mais alta para o "rei da montanha" do Giro2020 depois do triunfo numa das mais míticas subidas francesas, e Guerreiro garante dar-se bem com aquilo que esperam de si neste Tour.”, revelou.