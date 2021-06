Tour: Ruben Guerreiro vai estrear-se na prova com as cores da EF Education-Nippo

Aos 26 anos, o ciclista de Pegões Velhos, distrito de Setúbal, vai estrear-se no Tour, naquela que será a sua quarta participação numa grande Volta.



"O Tour foi a corrida que sempre me motivou a ser ciclista. Desde os sete anos que a vejo. Agora, estar lá pela primeira vez, é um sonho tornado realidade", declarou Guerreiro, citado no sítio oficial da formação norte-americana.



Depois do azar na última edição do Giro, onde foi forçado a abandonar devido a uma queda na 15.ª etapa e não pôde defender a camisola de 'rei da montanha' conquistada no ano passado, o jovem português recuperou da fratura de duas costelas a tempo de estar no arranque da Volta a França, no sábado, em Brest.



Guerreiro será um dos 'escudeiros' de Rigoberto Úran, o colombiano de 34 anos que foi vice-campeão em 2017 e oitavo no ano passado, e que tentará uma vez mais estar na discussão da prova francesa.



Além de Úran, a EF Education-Nippo apostará noutro colombiano, Sergio Higuita, que em 2020, na sua estreia na 'Grande Boucle', abandonou devido a queda.



A equipa fica completa com o norte-americano Neilson Powless, um dos grandes animadores da edição passada, os dinamarqueses Magnus Cort e Michael Valgren, o alemão Jonas Rutsch e o suíço Stefan Bissegger.



A 108.ª edição da Volta a França arranca no sábado, em Brest, e termina em 18 de julho, em Paris.