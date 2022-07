Tour. Tadej Pogacar inicia defesa das últimas vitórias

Os 176 corredores inscritos, entre os quais estão dois portugueses, Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post), vão dar hoje as primeiras pedaladas num exercício individual contra o cronómetro de 13,2 quilómetros, na primeira de três etapas disputadas em solo dinamarquês, antes da transferência para França, na segunda-feira.O jovem esloveno é o incontestável favorito, numa lista de candidatos que inclui ainda os homens da INEOS, nomeadamente o galês Geraint Thomas, campeão em 2018, e o colombiano Daniel Martínez, mas também Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), a competir sob bandeira neutra devido à invasão russa da Ucrânia, o australiano Ben O’Connor (AG2R Citroën), quarto em 2021, ou o espanhol Enric Mas (Movistar), sexto no ano passado e quinto no anterior.Entre as estrelas deste Tour destacam-se o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) e o britânico Thomas Pidcock (INEOS), três grandes nomes com raízes no ciclocrosse, o "sprinter" neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), candidatos à camisola verde, ou o contrarrelogista Filippo Ganna (INEOS).Julian Alaphilippe, o favorito dos franceses, e o britânico Mark Cavendish, que detém em igualdade com Eddy Merckx o recorde de vitórias em etapas na "Grande Boucle" (34), são os dois principais ausentes, ao terem ficado de fora da seleção da Quick-Step Alpha Vinyl, enquanto o campeão de 2019, o colombiano Egan Bernal (INEOS), ainda está a recuperar da queda grave que sofreu no início do ano.