Tour: Testes a fraude mecânica todos negativos, revela UCI

Dos 720 testes, 606 foram feitos com pesquisa magnética e a tecnologia raio x foi usada em outras 114 bicicletas, ao longo dos primeiros 15 dias de prova disputados até aqui.



As bicicletas dos vencedores de etapa e dos líderes da geral em cada dia são sempre selecionadas, com o uso misto de tecnologias a abrirem caminho a uma nova técnica, que será testada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e nos Mundiais de estrada e de BTT.