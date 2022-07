Tour. Warren Barguil é a sexta baixa por covid-19

”, lê-se na conta oficial do Twitter da equipa francesa.O trepador francês esteve em destaque há dois dias, na 11.ª etapa da 109.ª edição da "Grande Boucle", ao atacar os seus companheiros de fuga a mais de 50 quilómetros da meta, em plena subida ao Galibier, para só ser alcançado a 4.000 metros do cume do Col do Granon, onde a tirada terminou com a vitória do desde então camisola amarela Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).Eleito “combativo do dia” na quarta-feira, depois de terminar a etapa na 10.ª posição, o vencedor da camisola da montanha no Tour2017 e duas vezes 10.º classificado da prova (2017 e 2019) caiu na quinta-feira, durante a descida da Croix-de-Fer, ficando ferido na anca e no ombro direito.Barguil era 24.º da geral, a mais de 42 minutos de Vingegaard, e o segundo corredor mais bem classificado da Arkéa Samsic, depois do colombiano Nairo Quintana, que é sexto, a 3.58 do camisola amarela.O francês de 30 anos junta-se na lista de baixas por covid-19 aos compatriotas Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) e Guillaume Martin (Cofidis), ao norueguês Vegard Stake Laengen e ao neozelandês George Bennett, ambos da UAE Emirates, e ao australiano Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco).A 13.ª etapa da 109.ª Volta a França liga hoje Bourg-d'Oisans a Saint-Étienne, no total de 192,6 quilómetros.