Tour2020. Berrnal aposta de alto risco para a vitória

Verão após verão, desde o já longínquo ano de 2012, que, de cada vez que o pelotão se fazia à estrada para enfrentar a mais emblemática e importante prova do calendário velocipédico internacional, a certeza era uma: no final, o triunfo sorriria à formação britânica, que venceu sete das últimas oito edições – a exceção foi mesmo 2014, quando uma sucessão de quedas na então Sky "entregou" a vitória ao italiano Vincenzo Nibali.Contudo,A INEOS apostou todas as fichas no campeão em título, abdicando dos seus dois nomes mais sonantes – o quatro vezes vencedor do Tour, Chris Froome (2017, 2016, 2015 e 2013), e o vencedor de 2018 e segundo classificado do ano passado, o também britânico Geraint Thomas – e construindo um "oito" à imagem de Bernal, nomeadamente com três companheiros hispanófonos, um dos quais o equatoriano Richard Carapaz, o ainda detentor do Giro e, presumivelmente, o "plano B" da equipa britânica.Com Kruijswijk ausente, caberá ao duo Primoz Roglic e Tom Dumoulin defender o terceiro lugar conquistado pela Jumbo-Visma em 2019 e, quiçá, melhorar o feito do seu companheiro. É, sobretudo, em Roglic que reside a esperança para colocar um ponto final numa era no ciclismo mundial: o antigo saltador de esqui impressionou no Dauphiné, antes de ser forçado a desistir devido a queda, e bateu Bernal no Tour de L’Ain, num aviso de intenções que deverá ser replicado até 20 de setembro nos 3.484,2 quilómetros até Paris.O campeão esloveno de fundo, e vencedor da Volta ao Algarve de 2017, deverá mesmo ser o número 1 da sua equipa, ofuscando Tom Dumoulin, o holandês voador que foi segundo no Tour em 2018 e regressa agora à prova onde foi feliz para tentar escrever uma nova página de glória nas "grandes Voltas", à semelhança do que fez em 2017, quando triunfou na Volta a Itália.





Todos contra a INEOS







Desejosas de salvarem uma época atípica, e de compensarem os quatro meses de paragem, as equipas apostaram (quase) tudo na Volta a França, com os favoritos a oscilarem entre veteranos na luta pela amarela, como o colombiano Nairo Quintana, agora a solo como líder da Arkéa–Samsic, os franceses Romain Bardet (AG2R La Mondiale) ou Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), os espanhóis Mikel Landa (Bahrain-McLaren) e Alejandro Valverde (Movistar), e os novatos, casos do colombiano Miguel Ángel López (Astana) ou do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Às sensações do ano passado, o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), que andou de amarelo durante 14 dias até à antepenúltima etapa e foi quinto na geral final, e o alemão Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), quarto, resta confirmarem que a performance de 2019 não foi fruto do acaso, sendo previsível que o primeiro será um dos grandes animadores desta "Grande Boucle" diferente, na qual os 176 ciclistas terão ainda de lutar com a ameaça da covid-19 (dois casos numa equipa no espaço de sete dias significam a exclusão da prova), numa altura em que, em França, os casos voltaram a disparar.