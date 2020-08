Tour2020. Pelotão começa a atacar a montanha

A ligação de 186 quilómetros inclui duas contagens de montanha de primeira categoria e uma de segunda.





Os ciclistas terão de enfrentar o Col de la Colmiane (1.ª categoria): 16,3 km de extensão - 6,3 %, de inclinação média - 1.500 m de altitude, o Col de Turini (1.ª categoria): 14,9 km - 7,4 % - 1.607 m e o Col d'Eze (2.ª categoria): 7,8 km - 6,1 % - 490 m.

Nelson Oliveira passou no teste







O português da Movistar iniciou a sua quinta participação na Volta a França com um 78.º lugar.





Apesar de ter chegado à meta com algum atraso, Nelson Oliveira foi creditado com as mesmas 3:46.23 horas do vencedor, uma vez que a organização decidiu parar o cronómetro a três quilómetros da meta, para evitar quedas.





O ciclista português caiu já perto da meta mas disse não ter sido "nada de grave", assumindo que este foi "um dia de salvação".





"Fui ao chão, mas (não foi) nada de grave. A estrada estava bastante perigosa por causa da chuva. Foi um dia de salvação", considerou o único representante português na edição que arrancou em Nice.