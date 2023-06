Tour2023. O duelo Vingegaard/Pogacar

Os fãs do ciclismo passaram o último ano a contar os dias para este momento, o da reedição do emocionante frente a frente com que Vingegaard e Pogacar presentearam milhões de espetadores nas últimas duas edições da Volta a França. No último "round", impôs-se autoritariamente o dinamarquês da Jumbo-Visma, que, por isso, e também pela recente fratura de pulso do esloveno, parte como candidato número 1, o mesmo dorsal que levará pregado à camisola.”, lembrou "Pogi" durante os campeonatos nacionais de estrada do seu país, nos quais se sagrou campeão de fundo e de contrarrelógio, dando início aos "mind games" que deverão marcar a 110.ª edição da "Grande Boucle".O líder da UAE Emirates, de 24 anos, sabe que o seu grande rival lida mal com a pressão e deverá explorar essa debilidade do dinamarquês, num duelo entre dois ciclistas que não podiam ser mais diferentes: se Pogacar é radiante, alimenta-se de expectativas (as dele e as dos outros), adora ser protagonista e ataca por impulso, de longe, com ousadia, Vingegaard esconde-se na sombra, é cauteloso e precisa do escudo da equipa para acreditar a 100% no seu potencial.Vice-campeão do Tour2021, o reservado ciclista de 26 anos beneficiou na última edição do estatuto de segundo favorito, uma vez que era Pogacar quem procurava a terceira vitória consecutiva na "Grande Boucle", assim como de uma super Jumbo-Visma, movida pela excelência de Wout van Aert, e de erros de cálculo do seu adversário, que, na sua exuberância, não soube dosear esforços, desperdiçando forças que lhe faltaram em momentos decisivos.Mas se a mente será a outra grande adversária de Vingegaard, no caso de "Pogi" poderá ser o seu corpo a derrubá-lo. “”, assumiu este fim de semana o esloveno, que sofreu fraturas no escafoide esquerdo e no osso semilunar numa queda na Liège-Bastogne-Liège no final da abril.Até aí, o bicampeão do Tour tinha estado indominável, derrotando o rival da Jumbo-Visma no único encontro que tiveram na estrada esta temporada, no Paris-Nice; além da prova francesa, venceu ainda a Flèche Wallone, a Amstel Gold Race, a Volta à Flandres, a Volta à Andaluzia e a Clássica de Jaén, somando já 14 triunfos em 2023.Já Vingegaard, que foi apenas terceiro no Paris-Nice, esteve igualmente dominador, mas em corridas menos relevantes, exceção feita ao Critério do Dauphiné, que juntou no currículo da época aos triunfos na Volta ao País Basco e no Gran Camiño.É fácil, pois, perceber o porquê de nenhum outro ciclista almejar intrometer-se nesta luta a dois, com o degrau mais baixo do pódio a ser – salvo azares ou colapsos inesperados dos dois melhores voltistas do pelotão – o máximo a que podem aspirar os outros candidatos, a começar pelo equatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), terceiro classificado em 2021, vencedor do Giro2019 e "vice" em 2022, ou de Jai Hindley (BORA-hansgrohe), o australiano que abdicou este ano de defender o título na "corsa rosa" para centrar-se no Tour.