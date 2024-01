Towns bate recorde de pontos dos Timberwolves

Towns, que anotou 44 pontos na primeira parte, conseguiu concretizar 21 dos 35 lançamentos de campo efetuados, com 10 triplos convertidos, e 10 em 14 dos lances livres, a que juntou oito ressaltos e duas assistências, mas o Hornets venceram por 128-125.



Os 62 pontos são um novo recorde dos Timberwolves num jogo da NBA, superando a marca de 60 que tinha sido estabelecida pelo mesmo Karl-Anthony Towns, em março de 2022.



“Ter uma noite destas e, depois, perder o jogo não me faz sentir bem, nem que consegui algo histórico”, afirmou o basquetebolista.



Do lado dos Hornets, Miles Bridges e Brandon Miller, com 28 e 27 pontos, respetivamente, estiveram em destaque, tal como o base Lamelo Ball, que conseguiu um ‘duplo-duplo’, com 18 pontos e 13 assistências.