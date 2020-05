Treinador com recorde de vitórias na NFL morreu aos 90 anos

Numa mensagem colocada na rede social Twitter, a equipa da NFL revelou que estava “triste” em confirmar a morte do antigo treinador, frisando que “faleceu em paz em sua casa”.



‘Don’ Shula, como era conhecido, foi treinador dos Dolphins durante 26 anos e conseguiu levar a equipa a cinco edições do ‘Super Bowl’, que conquistou por duas vezes. Ao serviço da equipa de Miami, Shula conseguiu também a única época perfeita da NFL, com 17 vitórias e zero derrotas, em 1972.



O antigo treinador, que se retirou em 1995 e também passou pelos Baltimore Colts, é ainda o técnico com mais vitórias na NFL: 347 triunfos.