Treinador de voleibol Hugo Silva renova com o Sporting

Lusa Comentários 29 Ago, 2018, 16:29 | Outras Modalidades

“Obviamente que não fazia sentido outra coisa se não continuar aquele que foi um projeto ambicioso por parte do Sporting e depois de uma época que ficará marcada para todos nós”, referiu Hugo Silva, citado pelo clube.



Para o técnico, “esta é a continuação de um Sporting que quer vencer, nesta que é uma aposta forte, tal como é hábito em todas as modalidades do clube, pelo que fez todo o sentido chegar a acordo”.



Com a revalidação do título em cima da mesa, a luta pela conquista da Taça de Portugal e a estreia na Taça Challenge, o técnico ‘leonino’ analisou aquela que será uma época recheada de competitividade.



“O ano passado foi o ano zero, este diria que é o ano um, mas é um ano em que temos muitas competições. Nomeadamente a competição europeia, em que marcamos presença e é uma novidade para nós”, referiu Hugo Silva.



Ainda de acordo com o treinador, “será o regresso do Sporting aos grandes palcos europeus”, onde pretende “tentar vencer”, reconhecendo que a equipa teve necessidade de se reforçar.



“Não podia ser de outra maneira. Se queremos estar em todas as frentes e ser, ao mesmo tempo, muito competitivos, tentando vencer todas as competições, tal como tentámos o ano passado, faz parte”, explicou.



De acordo com o técnico, “os adversários reforçaram-se muito, pelo que o Sporting também integrou no seu plantel jogadores que permitam dar mais soluções e qualidade”.