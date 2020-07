Treinador de voleibol Marcel Matz renova contrato com o Benfica

"Estou muito feliz, muito orgulhoso por comandar a equipa de voleibol num clube com o tamanho do Benfica. Apesar de todas as incertezas relacionadas com a pandemia, e sem saber quando vai ser o nosso regresso, estou muito feliz e sempre motivado para fazer com que a equipa renda o máximo para atingirmos os objetivos”, disse o técnico, citado pelo clube.



Marcel Matz chegou à Luz há duas épocas, conquistando logo na estreia a supertaça, o campeonato e a Taça de Portugal, e na segunda voltou a vencer a supertaça, numa época que acabou por ser cancelada devido à covid-19.



Antes da paragem das competições, em março, o voleibol do Benfica liderava o campeonato na fase regular e estava nas meias-finais da Taça de Portugal, tendo também marcado presença na Liga dos Campeões.



"Não foi uma época perdida [2019/20]. Eu valorizo muito o processo, e nós fizemos uma temporada muito proveitosa. Tínhamos uma missão em relação aos adeptos… Depois de conquistarmos o ‘triplete’ na época passada, queríamos trazer mais benfiquistas aos pavilhões e conseguimos. Há muita coisa boa… Não me vou lamentar. Foi uma época que terminou de uma forma estranha, mas há que valorizar o trabalho que está a ser feito para contornar esta pandemia. Isso é o mais importante", concluiu o treinador.