Treinador do Benfica aponta ao coletivo para atingir `Champions` de basquetebol

“Só temos uma solução, quer defensiva e coletivamente, que passa por funcionar muito bem em equipa. Contra uma equipa como o Bamberg, o trabalho coletivo é uma necessidade absoluta”, advertiu Norberto Alves, em declarações reproduzidas no sítio oficial do Benfica na Internet.



O técnico do campeão português lembrou que a equipa germânica é presença regular na mais importante prova europeia de clubes, integrando um campeonato muito competitivo e apresentando um “investimento impressionante”, que lhe permite contar com “jogadores de imensa qualidade”.



“Neste jogo, o adversário é claramente favorito e não temos essa pressão de ter de ganhar por jogar em casa, contra equipas do mesmo nível, na teoria”, sustentou Norberto Alves, antecipando o encontro de domingo, no pavilhão do Estádio da Luz, com início às 17:00.



O Brose Bamberg é o último obstáculo no caminho do Benfica, que procura qualificar-se pela primeira vez para a fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo já vencido no Grupo C de apuramento o Golden Eagle Ylli, do Kosovo, por 92-67, e o Keravnos, de Chipre, por 73-65.



O cabo-verdiano Ivan Almeida, que foi um dos melhores jogadores no encontro com os cipriotas, tendo marcado 20 pontos, capturado sete ressaltos e efetuado cinco assistências, espera “um jogo histórico”, reconhecendo as dificuldades que os ‘encarnados’ terão de enfrentar.



“Trata-se de uma grande equipa na Alemanha, com grandes jogadores. Há que estar focados em nós e jogar o nosso jogo na defesa e no ataque”, observou o extremo benfiquista.