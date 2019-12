Treinador holandês Bert van Marwijk deixa seleção dos Emirados Árabes Unidos

Van Marwijk, de 67 anos, cessa funções após cerca de nove meses no cargo e a sua demissão ocorre dois dias depois da derrota da seleção dos Emirados Árabes Unidos frente ao Qatar, por 4-2, para a Taça do Golfo.



O antigo avançado, com uma carreira futebolística modesta, conta como treinador com a conquista da Taça UEFA (antecessora da Liga Europa), em 2001/02, com o Feyenoord, e o segundo lugar no Mundial2010, na África do Sul, com a Holanda, tendo perdido na final com a Espanha, por 1-0, após prolongamento.