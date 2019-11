Três basquetebolistas do Olympiacos negam-se a representar a Grécia

Numa carta enviada à federação helénica, Yorgos Printezis, Kostas Papanikolau e Antonis Koniares argumentam que a situação entre o Olympiacos e a federação é “tóxica” e que não voltarão enquanto não houver mudança de treinador.



O técnico norte-americano, de 67 anos, foi anunciado como selecionador grego em 08 de novembro e, na terça-feira, regressou ao comando do Panathinaikos, que havia orientado em 2018/19, conquistando a Taça da Grécia.



Segundo os três jogadores do Olympiacos, Pitino havia-lhes transmitido, numa reunião, que se dedicaria em exclusivo à seleção, sendo que, na resposta à carta, o norte-americano disse que, quando foi a reunião, não tinha qualquer convite.



Numa entrevista, o presidente da federação grega, Yorgos Vsilakopulus, já disse que Pitino vai continuar como selecionador.



A Grécia, de Giannis Antetokounmpo, vai disputar em Victoria o acesso aos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, integrada no Grupo A, com o anfitrião Canadá e a China. No B, estão Uruguai, República Checa e Turquia e só o primeiro se qualifica.