Três candidatos às eleições para a presidência do Vitória de Setúbal

A informação foi hoje, dia em que terminou o prazo para a apresentação de candidaturas, confirmada à agência Lusa pelo presidente da mesa da Assembleia Geral (MAG), Cândido Casimiro.



“Foram entregues três listas, sendo as mesmas encabeçadas pelos seguintes candidatos à presidência da direção: Vítor Hugo Valente (lista A), Paulo Rodrigues (B) e Nuno Soares (C)”, disse nos serviços administrativos do Estádio do Bonfim numa fase em verificava se as candidaturas cumpriam todas as condições de admissão.



Com o lema "Vitória com futuro, um Vitória de primeira", Vítor Hugo Valente, presidente dos sadinos entre dezembro de 2017 e janeiro de 2020, foi o primeiro a formalizar a candidatura às eleições para os órgãos sociais do clube.



O advogado, que foi derrotado por Paulo Gomes no ato eleitoral do passado mês de janeiro, tem como mandatário da lista Chico Silva, antiga glória dos sadinos nas décadas de 1970 e 1980. Chiquinho Conde, ex-avançado e treinador dos sub-23 do Vitória, é o proponente da candidatura, que apresenta António Carrapeta como candidato à presidência da MAG e Joaquim Neves como líder para o Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD).



A lista B, encabeçada por Paulo Rodrigues, tem Sandro Mendes, antigo capitão e treinador do Vitória como mandatário. O candidato, que foi o primeiro a anunciar a decisão de entrar na corrida pela liderança dos sadinos, apresenta Nuno Soares e Miguel Aroeira, como candidatos à presidência da MAG e CFD, respetivamente.



Depois do advogado Vítor Hugo Valente e do ex-empresário de futebol Paulo Rodrigues, Nuno Soares, empresário de 45 anos, apresentou também a sua candidatura. Sócio 1232 do Vitória, Nuno Soares, que não se revê nas candidaturas da lista A e B, foi presidente da comissão da auditoria e apresenta-se a sufrágio numa lista na qual será Ana Cruz a candidata ao CFD e David Leonardo à MAG.



Recorde-se que o Vitória de Setúbal, que atravessa uma grave crise depois de ver o seu licenciamento de participação nas provas profissionais reprovado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, vai na presente época participar na série H do Campeonato de Portugal.