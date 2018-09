Três ciclistas portugueses na final do mundial de BTT de downhill

Lusa Comentários 07 Set, 2018, 17:55 / atualizado em 07 Set, 2018, 18:02 | Outras Modalidades

Os três portugueses, que participaram na prova de qualificação de downhill (DHI), conseguiram o objetivo de ficar entre os 80 primeiros.



Francisco Pardal foi o 20.º mais rápido entre os 104 participantes: o atual campeão europeu de elite, desceu em 3.11,474 minutos, a 8,268 segundos do mais veloz, o neozelandês Brook MacDonald, que completou a descida em 3.03,206.



Emanuel Pombo foi 59.º, a 18,901 segundos, enquanto Vasco Bica acabou na 72.ª posição, a 21,894.



O campeão europeu júnior, Tiago Ladeira, sofreu uma queda nos treinos, contraindo uma lesão num dedo que o impediu de alinhar na respetiva manga de apuramento.



"No DHI conseguimos algo de inédito, a qualificação de três corredores para a final, numa competição a eliminar. O Francisco Pardal fez um excelente top 20 e todos, de uma forma geral, deram boas indicações. Só foi pena a queda do Tiago", disse o selecionador, Pedro Vigário.



Em sub-23, Marta Branco participou no cross country olímpico (XCO), não alcançando o objetivo de terminar na volta da vencedora.



A ciclista foi 39.ª, a duas voltas da suíça Alessandra Keller, que foi acompanhada no pódio pela compatriota Sina Frei e pela italiana Marika Tovo.



"A Marta Branco esteve ao seu nível. Fez uma boa corrida, mas o ritmo na frente não permitiu chegar ao final. A vencedora é uma das melhoras corredores do mundo na categoria de elite. Competiu aqui em sub-23 e o seu ritmo acabou por eliminar cerca de metade do pelotão", completou Pedro Vigário.



Mário Costa compete no sábado na prova de elite de XCO.