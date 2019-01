Três halterofilistas tailandesas medalhadas acusam consumo de doping

Lusa Comentários 23 Jan, 2019, 14:21 | Outras Modalidades

Sukanya Srisurat, campeã olímpica no Rio2016 e mundial na categoria de -58 kg, está entre as três atletas que acusaram consumo de, pelo menos, um esteroide anabolizante e testosterona artificial, e pode ser suspensa por um período de oito anos, por ser reincidente.



Thunya Sukcharoen, campeã mundial de -45 kg, e Sopita Tanasan, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Rio2016 na categoria de –48 kg, também acusaram consumo de substâncias proibidas, enquanto Chitchanok Pulsabsakul, também da Tailândia, falhou igualmente o teste antidoping.



A Federação Internacional de Halterofilismo está sob pressão do Comité Olímpico Internacional (COI) para reforçar o combate ao doping.



O halterofilismo integra o programa olímpico desde Atenas1896, tendo ficado fora em apenas três edições. A modalidade consta no programa dos Jogos Tóquio2020, mas está de forma provisória nos Jogos Paris2024.