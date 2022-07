Três medalhas para Portugal no Europeu de canoagem de maratona

Na Dinamarca, Ramalho concluiu a ‘long distance race’ em 2:08.58 horas, a mais de três minutos do vencedor, o dinamarquês Mads Pedersen (2:05.23), que venceu em cima da meta o espanhol Iván Alonso.



O português acabou por consolidar o terceiro lugar, com alguma distância temporal para o norueguês Eivind Vold, quarto a quase 20 segundos do luso, numa prova em que Alfredo Faria foi oitavo (2:12.24).



A corrida C1 foi dominada pelos ibéricos, com Manuel Campos a fechar a prova em 2:08.55 horas, à frente de outro espanhol, Manuel Garrido, com Sérgio Maciel a 34 segundos do vencedor.



O dia ‘rendeu’ ainda uma prata na corrida júnior de K1, com Francisco Santos a somar um terceiro pódio para Portugal, que até aqui ainda não tinha medalhas na prova.



Fora dos pódios, Joel Miranda e Rui Couto foram quartos em C2 juniores, enquanto o sub-23 Adriano Conceição acabou em quinto a corrida K1 do seu escalão etário, no qual Maria Rego Gomes foi nona, na prova feminina.



No domingo, Silkeborg contará com mais finais com portugueses, nomeadamente em C2 e K2.