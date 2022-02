Três portugueses conseguem mínimos para Europeus na Maratona de Sevilha

Hermano Ferreira foi o mais rápido entre os atletas lusos que estiveram na Andaluzia, terminando a 37.ª edição da Maratona de Sevilha no 43.º lugar da prova masculina, em 02:12.52 horas, praticamente menos um minuto do que Luís Saraiva, que foi 50.º colocado, em 02:13.51.



Ainda na vertente masculina, Rui Pinto fechou a corrida no 57.º posto, em 02:15.10 horas, falhando em cerca de 40 segundos o tempo mínimo exigido para se apurar para os Europeus ao ar livre (02:14.30).



Já Susana Cunha foi 19.ª classificada no pelotão feminino, em 02:30.54 horas, e também garantiu uma marca de apuramento para os Europeus, cujo tempo mínimo para as mulheres está situado em 02:32.00 horas.



A Maratona de Sevilha foi vencida pelo etíope Asrar Abderehman, em 2:04.43 horas, impondo um recorde da prova, que estava na posse do compatriota Mekuant Ayenew (2:04.47) desde a última edição, em 2020.



O pódio ficou completo com o também etíope Adeladlew Mamo (2:05.11) e com o eritreu Ghirmay Ghebreslassie (2:05.33), segundo e terceiro classificados, respetivamente, enquanto na vertente feminina, a etíope Alemu Megertu foi a mais rápida, em 02:18.51, à frente das compatriotas Sisay Gola (2:20.50) e Yeshi Chekole (2:21.17).