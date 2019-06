Três portugueses eliminados no Europeu de Esgrima

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jun, 2019, 07:30 / atualizado em 18 Jun, 2019, 07:30 | Outras Modalidades

Depois de vencer dois jogos e perder três no Grupo 9 da fase preliminar, Charréu perdeu por 15-5 com o espanhol Carlos Llavador, no melhor registo de um atirador português na abertura do campeonato da Europa.



Pedro Macedo venceu dois dos combates no Grupo 3, mas perdeu outros quatro, ficando de fora da próxima fase, enquanto Robert Moore perdeu os cinco encontros que disputou.



A seleção lusa volta a competir esta terça-feira em espada, com Ricardo Candeias, João Cordeiro, Max Rod e Pedro Arrede, bem como no florete feminino, com Carolina Oliveira.



Inês Hermínio, Fabiana Bonito e Inês Pereira entram em ação na quarta-feira na espada, no mesmo dia em que Nicolás Matias inicia a prova de sabre.