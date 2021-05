Triatleta Helena Carvalho termina em 16.º na Taça do Mundo de Arzachena

Helena Carvalho concluiu a prova na Sardenha com o tempo de 01:02:47 horas, depois de uma boa prova no percurso de natação e de ter andado com o grupo da frente no ciclismo, perdendo algum terreno na parte da corrida.



Marlene Gomez-islinger, da Alemanha, venceu a competição, naquela que foi a sua primeira medalha em Taças do Mundo, depois de ter passado nos últimos metros a suíça Julie Derron, que alcançou a prata. Verena Steinhauser, da Itália, ficou na terceira posição.



Na prova masculina, que foi ganha pelo britânico Jonathan Brownlee, o português Alexandre Nobre não concluiu.