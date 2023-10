Triatleta João Nuno Batista segundo na Taça da Europa de Ceuta

O triatleta português João Nuno Batista foi hoje segundo classificado na prova da Taça da Europa/Campeonato do Mediterrâneo, disputada na cidade espanhola de Ceuta.

João Nuno Batista cortou a meta com o tempo de 54.39 minutos, apenas dois segundos depois do vencedor, o francês Antoine Duval, e com seis segundos de vantagem para o terceiro, o também francês Boris Pierre.



Dos restantes portugueses em prova, João Mansos foi 18.º, Miguel Tiago Silva 21.º, Gonçalo Oliveira 43.º, André Dias 47.º e Tiago Fonseca 56.º.



Na prova feminina, que teve vitória da italiana Beatrice Mallozi, Inês Rico foi a melhor portuguesa, ao ser 24.ª, enquanto Inês Oliveira terminou três posições abaixo.