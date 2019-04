Triatleta portuguesa Madalena Almeida foi quinta classificada em Quarteira

Lusa Comentários 27 Abr, 2019, 17:06 | Outras Modalidades

Com a melhor portuguesa da atualidade, Melanie Santos a competir na prova da Taça do Mundo em Bermuda, foi Vera Vilaça, 264.ª do 'ranking' mundial, que cumpre o primeiro ano entre as elites, a destacar-se nos dois primeiros setores, de natação e ciclismo, cedendo depois no atletismo.



A jovem triatleta portuguesa cumpriu os 1.500 metros de natação e 40 quilómetros de ciclismo na companhia da alemã Laura Lindemann e da britânica Sophie Alden, trio que ganhou vantagem considerável à entrada para os 10 quilómetros de corrida.



Nesta fase, a alemã, nona do 'ranking' mundial, fez valer os seus créditos e isolou-se, impondo um ritmo avassalador que lhe valeu o triunfo, em 2:04.36 horas.



A segunda classificada foi a francesa Emilie Morier, que integrava o grupo perseguidor no ciclismo e acabou a prova a 2.58 minutos da vencedora, seguida de Sophie Alden, a 3.22 minutos.



A portuguesa Madalena Almeida (280.ª do 'ranking' mundial), também em recuperação, terminou no quinto lugar, a 4.28 minutos de Lindemann, seguida de Vera Vilaça, ultrapassada pela compatriota na última volta do atletismo, terminando a 4.39.



"A natação não me correu tão bem, fiquei para trás e, no ciclismo, o grupo estava desorganizado. Tentei recuperar na corrida e o apoio do público foi muito bom para galgar alguns lugares na parte final. Sinto-me a subir de forma", disse a melhor triatleta portuguesa após a prova, Madalena Almeida.



A sexta classificada, Vera Vilaça, admitiu que a prova "correu exatamente como tinha planeado e queria que acontecesse", explicando que o momento-chave ocorreu logo no arranque.



"Queria agarrar-me à inglesa na natação para depois ficarmos juntas no ciclismo, em que tentei assumir a liderança. Sabia que ia precisar desse tempo para o percurso de corrida", resumiu a portuguesa, consciente de que o setor do atletismo é o seu 'handicap'.



As portuguesas Andreia Ferrum (13.ª), Liliana Alexandre (23.ª), Inês Oliveira (26.ª) e Ana Ramos (27.ª) também concluíram a prova de elite feminina.