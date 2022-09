Triatleta Vasco Vilaça atacado por foca

O representante do Benfica, de 22 anos e natural da Amadora, mas cuja família se estabeleceu na Suécia, estava a treinar com outros atletas para etapa de Malibu da Super Liga de Triatlo quando o insólito episódio aconteceu.“Estava a nadar e tive o azar de ir em direção à foca. Ela começou a vir contra mim, ficou perto e parecia um cão a cheirar-me. Tentei afastá-la, devagar e sem agressividade, mas uma onda empurrou-a para cima de mim. Foi então que se assustou e mordeu-me o braço e não queria largar”, relatou Vilaça à página oficial da competição na Internet.Vilaça, com a ajuda de outra onda, conseguiu abrir a boca da foca e depois apertá-la para não voltar a ser mordido, nadando rumo à areia de Zuma, onde foi assistido pelos nadadores-salvadores, antes de ser transportado para um hospital, onde recebeu o tratamento às feridas, estando apto a participar na prova do fim de semana.

O triatleta foi campeão do mundo de juniores em Kitzbuhel, Áustria, em 2017 e vice-campeão do mundo de elites em Hamburgo, Alemanha, em 2020.





