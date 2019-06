Triatlo. João Pereira de prata em prova holandesa

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jun, 2019, 07:43 / atualizado em 02 Jun, 2019, 07:43 | Outras Modalidades

João fez uma prova consistente, saindo da água em 16.º lugar, fazendo uma transição rápida e posicionando-se no segundo grupo de ciclismo.







"Foi uma prova muito tática, saí no segundo grupo de ciclismo e trabalhámos todos para alcançar os primeiros".





Na corrida, João Pereira fez jus à sua super capacidade neste segmento, fazendo o melhor tempo da prova no parcial da corrida.





Em primeiro lugar ficou Alistar Brownlee com 01:35:01, na segunda posição ficou João Pereira com 01:35:23 e o terceiro lugar foi conquistado por Jelie Geens, da Bélgica com 01:35:56.

Ricardo Batista 3.º em juniores





Outro atleta a subir ao pódio no Campeonato da Europa de Juniores foi Ricardo Batista, que alcançou a terceira posição, conquistando a medalha de bronze.



Um outro pódio foi alcançado por um triatleta luso, com Rui Dolores, que venceu o XTERRA Portugal na Golegã, uma prova do circuito europeu, estando neste momento em primeiro lugar no "ranking" europeu do Xterra Europe 2019.





Eis o calendário:







Este domingo, 2 de junho, o Campeonato da Europa continua para a sua última prova de estafetas mistas onde irão competir quatro atletas nacionais, duas mulheres e dois homens, em que cada atleta irá fazer um triatlo super sprint. Este modelo de prova será pela primeira vez modalidade olímpica nos Jogos de Tóquio 2020.Estafetas mistas (juniores) – 12h30 hora portuguesa.Estafetas mistas (elites) – 15h00 hora portuguesa.