Tricampeão do Paris-Dakar René Metge morre aos 82 anos

A agência francesa confirmou a notícia avançada primeiro pela France Bleu, dando conta da morte do tricampeão, que se estreou no 'trono' da corrida de todo o terreno, então conhecida como Paris-Dakar, em 1981, com um Range Rover, e venceu mais duas vezes com a Porsche, em 1984 e 1986.



Nascido em Paris, participou na edição inaugural da mais emblemática corrida de 'rally raid', na edição de 1979, e chegou mesmo a organizar a prova durante dois anos, após a morte do fundador, Thierry Sabine, em 1986.



De resto, foi presença assídua também nas 24 Horas de Le Mans, com vitórias na categoria IMSA-GTX em 1986 e 1987, ambas com a Porsche, que ajudou a desenvolver vários modelos de competição, e uma participação, em 1984, ao lado do baterista dos Pink Floyd Nick Mason.



Organizou ainda um 'rally raid' Paris-Moscovo-Pequim, em 1992, reeditado com passagem em São Petersburgo em 2008, e eventos para veículos de neve no Canadá.



O atual diretor do Dakar, que se corre na Arábia Saudita desde 2020, David Castera, elogiou hoje Metge como "um puro amante deste desporto", um "artista e organizador apaixonado, com um amor pelo automobilismo, o deserto, a aventura e a descoberta".