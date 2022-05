Tricampeão olímpico Adam Peaty falha Mundiais de natação devido a lesão

"Disseram-me para descansar por um período de seis semanas, o que infelizmente me impede de participar nos Mundiais de natação, em Budapeste, no próximo mês", escreveu Peatty, na sua conta na rede social Twitter.



Adam Peaty, de 27 anos, revalidou nos Jogos Tóquio2020 o título de campeão olímpico dos 100 metros bruços conseguido no Rio de Janeiro, em 2016, onde também conquistou o ouro com a estafeta mista de 4x100 metros estilos.



O nadador britânico, que soma oito ouros em campeonatos mundiais e é recordista do mundo dos 100 metros bruços, alcançou ainda uma medalha de prata nos Jogos Rio2016 com a estafeta de 4x100 metros estilos.